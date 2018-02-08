قومى المرأة بأسيوط ينظم 16 لقاء جماهيريا للتوعية للمشاركة فى انتخابات الرئاسة





أسيوط ـ محمود عجمى

قالت الدكتورة سحر عبدالمولى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع": إنه تم تنظيم 16 لقاء جماهيرياً فى 4 مراكز لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأضافت مقررة المجلس القومى للمرأة بأسيوط، لـ"اليوم السابع": استمرار حملات طرق الابواب بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لتوعية السيدات والمواطنين فى المشاركة فى العملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك فى إطار مبادرة "صوتك لمصر بكرة" للحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال الفترة الماضية واستمرار عجلة التنمية والاستقرار.

وأشارت الدكتور سحر عبدالمولي، إلى أن فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط وضع خطة عمل لعقد 33 لقاء جماهيريًا لتوعية الأهالى بكافة مراكز المحافظة بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية التى ستجرى فى مارس المقبل وممارسة الحق الانتخابى والنزول إلى الصندوق؛ وذلك فى ضوء مبادرة "صوتك لمصر بكرة" التى يتبناها المجلس القومى للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.