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قرقاش يبحث مع وفد الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية مستجدات العملية السياسية

الخميس، 08 فبراير 2018 10:55 م
قرقاش يبحث مع وفد الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية مستجدات العملية السياسية وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى الدكتور أنور قرقاش


أبوظبى (أ ش أ)
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 بحث وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى الدكتور أنور قرقاش اليوم الخميس، مع وفد الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية برئاسة الدكتور نصر الحريري، الذى يزور الإمارات حاليا، مستجدات العملية السياسية والملف الإنسانى فى سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - آخر التطورات على الساحة السورية، والسبل المتاحة لدعم العملية السياسية وتعزيز البعد العربى فيها.

 


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