قتيل و10 مصابين فى أول تفجير انتحارى بالرمادى العراقية بعد طرد داعش منها

قتيل و10 مصابين فى أول تفجير انتحارى بالرمادى العراقية بعد طرد داعش منهاالخميس، 08 فبراير 2018 06:13 م
تفجير فى الرمادي - أرشيفية
(أ ف ب)
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أسفر تفجير انتحارى، اليوم الخميس، عن قتيل فى مدينة الرمادى العراقية، هو الأول الذى يستهدف عاصمة محافظة الأنبار السنية منذ استعادتها من تنظيم داعس قبل عامين، وفق مسؤول.
وسيطر التنظيم المتطرف على الرمادى قبل أن تستعيدها القوات العراقية بالكامل فى التاسع من فبراير 2016.
وقال ضابط فى الشرطة إن "رجلا يستقل دراجة نارية فجر نفسه امام حاجز مرور للشرطة" فى الرمادى غرب بغداد. وأورد مصدر طبى ـن "التفجير أسفر عن قتيل وعشرة جرحى".
وفى ديسمبر 2017، اعلن العراق "الانتصار" على تنظيم داعش، عبر استعادة كل المدن التى كان يسيطر عليها.
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