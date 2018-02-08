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قبرص: اكتشاف مكمن كبير للغاز فى تكوين مماثل للحقل ظُهر

الخميس، 08 فبراير 2018 01:20 م
قبرص: اكتشاف مكمن كبير للغاز فى تكوين مماثل للحقل ظُهر حقل غاز -أرشيفية


رويترز
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 قالت قبرص، اليوم الخميس، إن أعمال الحفر التى ينفذها كونسورتيوم يضم إينى الإيطالية وتوتال الفرنسية كشفت عن مكمن كبير للغاز الطبيعى فى منطقة بحرية شمال غربى الجزيرة.

وقال وزير الطاقة القبرصى يورجوس لاكوتريبيس للصحفيين فى نيقوسيا "جرى اكتشاف عمود كبير من الغاز الطبيعى النظيف فى التكوينات الجغرافية".

وأشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من التحليل للبيانات المجمعة من البئر "كاليبسو" لتقييم الكميات، لكنه أضاف أن البيانات تؤكد أن الطبيعة الجيولوجية مماثلة لطبيعة حقل ظُهر العملاق الكائن قبالة السواحل المصرية.

 


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