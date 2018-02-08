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قاض لبنانى يطالب بإعدام سائق سيارة أجرة متهم بقتل بريطانية

الخميس، 08 فبراير 2018 08:34 م
قاض لبنانى يطالب بإعدام سائق سيارة أجرة متهم بقتل بريطانية الشرطة اللبنانية


بيروت (رويترز)
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 أظهرت وثائق محكمة اليوم الخميس أن قاضيا لبنانيا أمر بمحاكمة رجل يشتبه فى أنه قتل ريبيكا دايكس التى كانت تعمل بالسفارة البريطانية فى بيروت فى ديسمبر.

وكشف حنا بريدى قاضى التحقيق فى دائرة جبل لبنان حيث وقعت الجريمة عن لائحة اتهامات بحق طارق حوشية وهو سائق فى خدمة أوبر اتهم باغتصاب دايكس وقتلها فى الساعات الأولى من يوم 16 ديسمبر.

ووفقا للائحة الاتهام فإن حوشية أقر باغتصاب وخنق دايكس التى كانت فى الثلاثين من عمرها وتعمل فى إدارة التنمية الدولية بالسفارة البريطانية.

ودعا بريدى لتوقيع عقوبة الإعدام على حوشية. وعادة ما يدعو قضاة التحقيق فى لبنان لتوقيع عقوبة الإعدام فى قضايا القتل لكن لبنان أوقف العمل بالعقوبة بشكل غير رسمى ولم يطبقها منذ عام 2004 حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأقيمت مراسم تأبين لدايكس فى بيروت أمس الأربعاء، وقالت السفارة البريطانية إن بريطانيا ستقدم منحة سنوية باسم دايكس لامرأة لبنانية أو فلسطينية للحصول على رسالة الماجستير فى بريطانيا.

وأقامت أسرتها مؤسسة خيرية لمساعدة اللاجئين مع التركيز على منع العنف ضد النساء.

 


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