فيديو..تجهيز الصالة الرياضية من سوق الجمعة بـ35 ألف وبرة بـ170 يابلاش





كتب:أسامة طلعت

يوم فى الإسبوع يذهب الناس لهذا السوق الذى سمى باسم اليوم على الرغم من أنه يعمل طوال أيام الإسبوع، إنه سوق الجمعة، الذى يعتبر من أرخص أماكن البيع فى مصر.

"كل حاجة فى الصالات الرياضية موجودة عندى وماركات" بهذه العبارة بدأ رمضان تاجر بسوق الجمعة حديثه مع كاميرا "فيديو7" قناة اليوم السابع المصورة وتابع: الحاجات اللى عندى مستعملة بس على خفيف عشان المشترى يلاقيها لسه كويسة .

أضاف رمضان أن الأسعار أقل من خارج السوق بفارق كبير فالمشاية على سبيل المثال إذا كانت تباع بالخارج ب3500 جنيه تجدها عندى مستعملة بـ1000 جنيه واللى عايز يجمع صالة رياضية كاملة "جيم" ممكن يوصل سعرها 35 ألف جنيه وفى خارج السوق يرتفع السعر إلى 170 ألف جنيه.