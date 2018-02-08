فى 27 معلومة.. تعرّف كيف استفادت الأقصر من مستشفى سعاد كفافى

فى 27 معلومة.. تعرّف كيف استفادت الأقصر من مستشفى سعاد كفافىالخميس، 08 فبراير 2018 12:04 ص
الأقصر – أحمد مرعى
أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم اختتام فعاليات مستشفى سعاد كفافى الجامعى الميدانى المتنقلة، مساء الأربعاء، والتى انطلقت على مدار 3 أيام بأرض مركز شباب السلام بمدينة إسنا، وشارك فيها 175 طبيبا وممرضا وعاملا وإدارى بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وذلك برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومحمد بدر محافظ الأقصر.
1- المستشفى الميدانية أقيمت على مدار 3 أيام بمدينة إسنا المحرومة من الخدمات الطبية المتكاملة
2- المستشفى نجحت فى الكشف وتقديم العلاج اللازم لـ23130 مواطن وطالب بقرى ونجوع إسنا
3- تم خلال القافلة إجراء 79 عملية جراحية لـ79 مواطنا
4- تمت الموافقة على تحويل 641 مواطنا آخرين لمقر مستشفى سعاد كفافى الجامعى بالعاصمة
5- تم إجراء 22 عملية بالمناظير لمواطنين بإسنا خلال القافلة
6- المستشفى الميدانية المتنقلة تم تنظيمها تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
7- محافظ الأقصر دعم الأطباء بالمستشفى الميدانى بزيارتها فى اليوم الأول واليوم الأخير
8- المستشفى جاءت تنفيذاً لسياسة رئيس عبد الفتاح السيسى بشمول المناطق الأكثر احتياجًا بالخدمات الطبية المتميزة
9- المستشفى الميدانى شهدت إقبال كثيفاً من أهالى مدينة إسنا التى تحتاج لدعم طبى كبير مستقبلاً
10- تم تجهيز تريلا العمليات العملاقة بالمستشفى وبداخلها غرفة عمليات كاملة ومنطقة تعقيم ومخزن ودورة مياه وسريرى إفاقة ومعمل وبنك دم
11- تم نصب 23 خيمة مجهزة بكافة العيادات الطبية للكشف على أهالى إسنا خلال 3 أيام
12- شملت المستشفى 21 خيمة عيادات خارجية "جراحة عامة – مسالك – أنف وأذن وحنجرة – جلدية وتناسلية – نساء وتوليد – طب أطفال – أمراض قلب وأوعية دموية – جراحة قلب وصدر – عظام – نفسية وعصبية – جراحة مخ وأعصاب – باطنة عامة – كلى – طب عيون – أسنان – جراحة وجه وفكين".
13- تم تجهيز مجموعة خيام مخصصة للعيادات التشخيصية "سونار – أشعة تشخيصية – إيكو القلب – معمل تحاليل كاملة – رسم قلب".
14- شملت المستشفى وحدة غسيل كلى متنقلة ومناظير جهاز هضمى وحضانة متنقلة وصيدلية بها جميع الأدوية المتاحة لكل التخصصات.
15- تم تجهيز خيمتان مخصصتان للتحضير للعمليات والإفاقة بعد الجراحات، وخيمة مخصصة للطوارئ وخيمة للإدارة الطبية، وخيمة للإدارة التمريضية ومخزن المستهلكات والاحتياجات
16- تم فى اليوم الأول للمستشفى الكشف على 4979 مواطن وإجراء 10 عمليات جراحية وتحويل 165 حالة للقاهرة.
17- تم فى اليوم الثانى الكشف على 9467 مواطنا، وإجراء 30 عملية جراحية وتحويل 248 حالة للقاهرة.
18- تم فى اليوم الثالث والأخير الكشف على 8684 مواطنا، وإجراء 39 عملية جراحية، وتم تحويل 228 حالة للقاهرة.
19- وقع محافظ الاقصر بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (مستشفى سعاد كفافى الجامعى)، ومحافظة الأقصر (مديرية الشئون الصحية) للتعاون المشترك مستقبلاً.
20- تضمن البروتوكول العمل على توثيق التعاون بين الجامعة ومستشفى سعاد كفافى ومحافظة الأقصر، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئات التدريس بمستشفى سعاد كفافى.
21- شمل البروتوكول قيام المستشفى بتزويد المستشفيات العامة والمركزية والنوعية فى الأقصر بأعضاء هيئة تدريس فى التخصصات المختلفة.
22- أطباء مستشفى سعاد كفافى سيقومون بالإشراف والمتابعة والتدريب ومناظرة الحالات واللقاءات العلمية لأطباء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الشئون الصحية فى الأقصر.
23- سيشارك أطباء المستشفى الجامعى فى إجراء العمليات الجراحية بمستشفيات المحافظة
24- سيتم الاستفادة من خبرات مستشفى سعاد كفافى فى تنظيم القوافل الطبية لخدمة المناطق المحرومة من الخدمة الطبية داخل محافظة الأقصر.
25- سيتم الإستفادة من الأطقم الطبية بمستشفى سعاد كفافى فى إجراء العمليات الجراحية فى التخصصات المختلفة بشكل دورى، وذلك بمستشفى الأقصر العام.
26- ستقوم مستشفى سعاد كفافى بقبول الحالات المرضية الحرجة التى تحتاج إمكانيات فنية وخبرة وأجهزة غير متوفرة بمحافظة الأقصر.
27- تضمن البروتوكول، المشاركة فى الإعداد وتنفيذ حلقات النقاش ذات الطابع العلمى والتطبيقي، والمؤتمرات العلمية وورش العمل وكافة الفعاليات التى من شأنها أن تساهم فى تعزيز النقاش وتبادل المعرفة بين المؤسستين.
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