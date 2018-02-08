video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 فبراير 2018 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تستحدث شرطة محلية للأمن اليومى فى الأحياء الصعبة

الخميس، 08 فبراير 2018 10:59 م
فرنسا تستحدث شرطة محلية للأمن اليومى فى الأحياء الصعبة الشرطة الفرنسية


باريس (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، عن استحداث شرطة محلية للأمن اليومى لا سيما فى الأحياء الصعبة التى ترتفع فيها معدلات الجريمة.

وكشف وزير الداخلية جيرار كولومب - فى عرضه اليوم للمشروع - عن إنشاء 10 آلاف وظيفة جديدة للشرطة والدرك خلال الولاية الرئاسية الحالية بهدف تكثيف التواجد الميدانى لقوات الأمن.

وأضاف أن الخطة تشمل زيادة الكاميرات المحمولة لقوات الأمن لعشر آلاف بحلول عام 2019 ، فضلا عن تزويدهم بـ 110 آلاف لوحة رقمية وهاتف ذكى لتسهيل مهمتهم فى عمليات الكشف عن الهويات.

يشار الى أن إنشاء شرطة للحياة اليومية تعد من أبرز الوعود الإنتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون فى مجال الأمن بهدف التصدى للجرائم وإثارة القلق والخروج عن السلوك المتحضر ، وتأتى فى ظل التوتر فى العلاقات بين الشرطة والشباب فى بعض الأحياء الحساسة فى فرنسا.

وكان هذا الأمر من العوامل المفجرة لأعمال الشغب التى أشعلت البلاد فى عام 2005 لمدة ثلاثة أسابيع ، وشهدت إحراق 10 آلاف سيارة وتوقيف 6 آلاف شخص بعد وفاة إثنين من المراهقين عند محول كهرباء لجأ اليه هربا من مطاردة الشرطة فى ضواحى باريس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا تؤيد تسليم أحد أقرباء بن على لتونس بعد إدانته بغسيل أموال

فرنسا تزيد الإنفاق الدفاعى بمقدار 1.7 مليار يورو سنويا حتى 2022

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة