"فاروس" يرجح انتهاء حركة تصحيح المؤشر الرئيسى للبورصة واستئنافه الصعود





كتب ــ هانى الحوتى

رجح بنك الاستثمار فاروس، انتهاء حركة التصحيح الهابطة للمؤشر الرئيسى للبورصة، واستعداده لاستئناف اتجاهه الصاعد على المدى القصير.

وأبقى فاروس، فى بيان للبورصة، على توصياته بالشراء على المدى القصير مادام أقل مستوى مسجل فى جلستى التداول الماضيتين ظل قائما عند 14450 نقطة تقريباً، ويعادلها 830 نقطة على مؤشر إيجى إكس 70.

وأوصى فاروس، المتعاملين بالبورصة بوضع أوامر حماية الأرباح أسفل المستويات السابقة، منوها إلى أن إعادة اختبار أعلى قمة على الإطلاق والتى تم تسجيلها خلال الشهر الماضى عند 15472 نقطة يبدو سيناريو طبيعياً.

وأوضح فاروس، بشأن رؤيته الفنية، أن مؤشر إيجى إكس 30 شهد هيئة فنية إيجابية تعرف باسم "نموذج الجزيرة الانعكاسية"، وهو عبارة عن 3 شمعات وفجوتين متداخلتين، مضيفا "فى البداية جاءت فجوة متجهة لأسفل بين قاع الشمعة الأولى وقمة الشمعة الثانية، وبعد ذلك رصدت فجوة متجهة لأعلى بين قمة الشمعة الثانية وقاع الشمعة الثالثة".