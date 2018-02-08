غضب عبر "فيس بوك" من زيارة معارض سورى لإسرائيل ولقاءه قادة جيش الاحتلال





كتب : محمود محيى

تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعى صور للمعارضى السورى، عضو منصة أستانة، عبد الجليل السعيد، خلال زيارته لإسرائيل ولقائه بعدد من قادة جيش الاحتلال الإسرائيلى فى تل أبيب.



عبد الجليل السعيد يزور إسرائيل

وعبر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن غضبهم من زيارة عبد الجليل السعيد إلى إسرائيل بذريعة زيارة الجرحى السوريين فى المستشفيات الإسرائيلية، مؤكدين أن الزيارات التى يقوم بها معارض سورى لإسرائيل تمثل إساءة لجموع الشعب السورى الذى يرفض محاولات التطبيع مع الاحتلال.



معارض سورى يلتقى قادة جيش الإحتلال الإسرائيلى

وأكدت مصادر معارضة أن المعارض السورى عبد الجليل تم فصله من تيار الغد السورى المعارضة منذ 4 أشهر، موضحة أن المعارض السورى انضم لمنصة أستانة التى تترأسها راندا قسيس وأن الزيارة التى قام بها عبد الجليل السعيد لإسرائيل تعد تمثيلا للمنصة.