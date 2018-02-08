غدا.. وفد كورى شمالى رفيع المستوى يزور الشطر الجنوبى





سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يصل الوفد الكورى الشمالى رفيع المستوى الذى يضم كيم يو-جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، إلى كوريا الجنوبية غدا.

وأوضحت وزارة الوحدة -وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن وفد كوريا الشمالية رفيع المستوى سيصل إلى مطار إنتشون الدولى على متن طائرة خاصة.

الجدير بالذكر أن الوفد الكورى الشمالى رفيع المستوى الذى سيرأسه رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونج-نام ويشمل النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كيم يو-جونج ورئيس لجنة الإرشادات الرياضية الوطنية تشوى هوى ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمى لكوريا رى سون-كوون، سيقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية لمدة 3 أيام فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجارى ضمن إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونج تشانج، المقرر أن تبدأ فعاليتها غدا الجمعة وتستمر حتى 25 فبراير الجارى.