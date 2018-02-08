video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 09:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

غدا.. وفد كورى شمالى رفيع المستوى يزور الشطر الجنوبى

الخميس، 08 فبراير 2018 09:17 ص
غدا.. وفد كورى شمالى رفيع المستوى يزور الشطر الجنوبى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون


سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يصل الوفد الكورى الشمالى رفيع المستوى الذى يضم كيم يو-جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، إلى كوريا الجنوبية غدا.

وأوضحت وزارة الوحدة -وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن وفد كوريا الشمالية رفيع المستوى سيصل إلى مطار إنتشون الدولى على متن طائرة خاصة.

الجدير بالذكر أن الوفد الكورى الشمالى رفيع المستوى الذى سيرأسه رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونج-نام ويشمل النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كيم يو-جونج ورئيس لجنة الإرشادات الرياضية الوطنية تشوى هوى ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمى لكوريا رى سون-كوون، سيقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية لمدة 3 أيام فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجارى ضمن إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونج تشانج، المقرر أن تبدأ فعاليتها غدا الجمعة وتستمر حتى 25 فبراير الجارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس برلمان كوريا الشمالية يزور جارته الجنوبية لحضور الألعاب الأولمبية

الرياضة توحد ما فرقته السياسية.. وفد كوريا الشمالية الأولمبى يصل سول

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تزور الجنوبية لحضور الأولمبياد

وكالة: كوريا الشمالية لا تنوى الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين خلال الأولمبياد

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

اخبار العالم

وفد كورى شمالى

بيونج تشانج



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة