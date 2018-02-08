غدا.. نقابة الأشراف بأسيوط تنظم احتفالية لدعم السيسي لفترة رئاسية ثانية

غدا.. نقابة الأشراف بأسيوط تنظم احتفالية لدعم السيسي لفترة رئاسية ثانيةالخميس، 08 فبراير 2018 06:27 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
أسيوط ـ محمود عجمى
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ينظم الشيخ صالح أبو خليل، نقيب الإشراف بالشرقية ورئيس الجمعية الخليلية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا مساء غد، الجمعة، بميدان المجذوب بمحافظة أسيوط، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية.
وقال اللواء خالد زردق، المنسق العام لحملة الجمعية الخليلية، إن الشيخ صالح أبو خليل، طالب أبناء الجمعية على مستوى الجمهورية، بدعم الرئيس السيسي، لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات، واجتثاث الإرهاب من جذوره.
وتابع زردق، أن الجمعية الخليلية ستقيم عدة مؤتمرات فى محافظات الصعيد والوجه البحرى، والمحافظات الحدودية، لدعم السيسى.
ويشارك فى المؤتمر النائب طاهر ابو زيد، وزير الشباب والرياضة السابق، ونواب سابقون وحاليون بمجلس النواب، والفنان هانى سلامة، والفنان إيهاب فهمى والفنانة حنان شوقى، والمطرب خالد على، والمنشد محمود ياسين التهامى.
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