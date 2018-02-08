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غدا.. إزاحة الستار عن تمثال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فى روسيا

الخميس، 08 فبراير 2018 10:24 م
غدا.. إزاحة الستار عن تمثال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فى روسيا الزعيم الراحل جمال عبدالناصر


القاهرة (أ ش أ)
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قال الدكتور حسين الشافعى رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم إنه سيتم غدا إزاحة الستار عن التمثال البرونزى النصفى للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، من أعمال الفنان أسامة السروى، بسانت بطرسبورج بروسيا وذلك فى احتفالية تنظمها المؤسسة احتفالا بمئوية الرئيس جمال عبد الناصر.

وأضاف، فى بيان أصدرته المؤسسة اليوم الخميس، أنه يشارك فى الاحتفالية على رأس وفد مصرى يضم نخبة من الشخصيات من بينهم عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، والمهندس صبرى العشماوى رئيس جمعية بناة السد العالى والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى إلى جانب السفير المصرى بروسيا ومجموعة من السفراء العرب وأساتذة معاهد الاستشراق، مشيرا إلى أنه سيتم على هامش الاحتفالية عقد ندوة دولية عن الزعيم جمال عبدالناصر.

وأكد رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم أن المؤسسة نظمت العديد من الفعاليات فى مصر احتفالا بمئوية جمال عبدالناصر، ومنها المؤتمر الدولى الثالث للتواصل الثقافى العربى الروسى يوم 28 يناير الماضى بدار الوثائق القومية بالفسطاط، إلى جانب إصدار مجموعة من الكتب المهمة، منها: "عبد الناصر مثقفًا، أغنية لعبد الناصر، ناصريون؟، ناصر باللغة الروسية، ناصر ومذكرات كمال رفعت، رواية أرض الميعاد"، كما أصدرت كتبا باللغة الروسية عنه بالتعاون مع المركز العربى الروسى للثقافة بمدينة سانت بطرسبورج والمكتبة الوطنية بها.

 


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