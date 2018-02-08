عرض أوبريت "يوم للوطن" بقصر الثقافة بحضور محافظ السويس





السويس - سيد نون

شهد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، وماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، ونخبة طيبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، عرض أوبريت "يوم للوطن"، على مسرح قصر ثقافة السويس، مساء اليوم، والذى يحكى كفاح وبطولات شعب السويس الباسل، ضد إسرائيل والمقاومة الشعبية وأعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية الذين ضحوا بحياتهم من أجل السويس .

وتخلل الأوبريت خطاب للرئيس الراحل السادات، عندما قال أن عيد السويس فى 24 أكتوبر 1973عيداً قوميا لمصر كلها، كذلك استكمل أبطال الأوبريت الكفاح مرورا بثورة يناير، وشهداء رفح من الجنود الابطال أثناء أذان المغرب فى شهر رمضان المعظم .