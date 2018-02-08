عرض أوبريت "يوم للوطن" بقصر الثقافة بحضور محافظ السويس

عرض أوبريت "يوم للوطن" بقصر الثقافة بحضور محافظ السويسالخميس، 08 فبراير 2018 11:53 م
المحافظ وابطال العرض
السويس - سيد نون
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شهد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، وماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، ونخبة طيبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، عرض أوبريت "يوم للوطن"، على مسرح قصر ثقافة السويس، مساء اليوم، والذى يحكى كفاح وبطولات شعب السويس الباسل، ضد إسرائيل والمقاومة الشعبية وأعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية الذين ضحوا بحياتهم من أجل السويس .
وتخلل الأوبريت خطاب للرئيس الراحل السادات، عندما قال أن عيد السويس فى 24 أكتوبر 1973عيداً قوميا لمصر كلها، كذلك استكمل أبطال الأوبريت الكفاح مرورا بثورة يناير، وشهداء رفح من الجنود الابطال أثناء أذان المغرب فى شهر رمضان المعظم .
والأوبريت من تأليف الأديب أحمد أبو سمرة، وإخراج كامل عبد العزيز، وأدى الفنان علاء مرسى دور الفدائى عبد المنعم قناوى، كما شارك فى العرض فرقة الفنون الشعبية بالسويس والفنان زكى عبد الله واستعراضات الفنان خالد كمال.
وطلب المحافظ من رئيس الإقليم الثقافى استمرار العرض المتميز يوم للوطن حتي شهر مارس، بجانب العروض الأخرى، ليستمتع به طلاب المدارس والجامعة وأهالى السويس من خلال عروض يوم خميس من كل اسبوع على مسرح ثقافة السويس .
وفي نهاية الأوبريت أهدي المحافظ درع المحافظ للفنان ماهر كمال، والفنان علاء مرسي، تقديرا لجهودهما في إثراء الحياة الثقافية والفنية، ومشاركتهما لشعب السويس هذا الأوبريت .
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