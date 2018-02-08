عبد المحسن سلامة: سندعو وزير الإعلام ونقيب الصحفيين السودانيين للقاء فى النقابة

أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه سيوقع بروتوكول تعاون مع وزير الإعلام السودانى، ونقيب الصحفيين السودانيين، الأسبوع المقبل، لتصحيح المسار الإعلامى بين الدولتين.وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليوم، الخميس: "نحن مع التهدئة، الشعب السودانى شعب شقيق والدولة السودانية دولة شقيقة، يجب علينا كصحفيين أن نقوم بدور التقريب لا التباعد، حتى لو حدث خلافا بين قيادتى الدولتين يجب ألا ننزلق نحو الخلاف لأن مصير الشعب المصرى والسودانى مشترك، نحن كنا دولة واحدة حتى عام 1954، محمد نجيب آخر رئيس للدولة المصرية السودانية".وشدد سلامة على ضرورة أن يكون بروتوكول التعاون وميثاق الشرف بين مصرو السودان دائم وأن يتم التعاون بشكل مستمر، متابعا: "ننسق الآن لزيارة للسودان قريبا بعد استقبالهم فى مصر، سندعو وزير الإعلام ونقيب الصحفيين السودانيين للقاء فى النقابة الأسبوع القادم".