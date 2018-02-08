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"طب بيطرى الجيزة": ضبط 8 طن لحوم فاسدة خلال شهر

الخميس، 08 فبراير 2018 12:11 ص
"طب بيطرى الجيزة": ضبط 8 طن لحوم فاسدة خلال شهر اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة


كتب سيد الخلفاوى
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أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أن المديرية تمكنت من ضبط 8 طن و815 كيلو جرام، لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى، خلال الشهر الماضى، تشمل "مصنعات لحوم وكبدة، ولحوم أخرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، فى تصريحات له، مساء الأربعاء، أن المديرية تسلمت نحو 25 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى، من المستشفيات، وتم اعدامها بمعرفة الطب البيطرى.

 


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