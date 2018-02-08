طالبتان من الفيوم تخترعان ساعة إنذار لحماية الصم والبكم من المخاطر





الفيوم – رباب الجالي

اخترعت الطالبتان هبة سيد وشهد رمضان بمدرسة المحمدية الإعدادية للبنات بمحافظة الفيوم، جهازا عبارة عن "ساعة إنذار" تعطى إشارة تنبيه صوتية للمكفوفين وإشارة اهتزازية للصم والبكم مما يجنبهم التعرض للخطر.

قالت الطالبتان: لاحظنا تعرض العديد من المكفوفين للمخاطر لاقترابهم من أشياء قد تتسبب فى أذيتهم ولكنهم لا يدركون ذلك ففكرنا فى عمل ساعة الإنذار مثلا ان يكون الكفيف على الطريق وهناك سيارة مسرعة تقترب منه فهذه الساعة بها جهاز إنذار تعطى إشارات صوتية.

ولفتت الطالبات إلى أن فكرة الجهاز تعتمد على الأردوينو وهو لوحة تستخدم لصنع أجهزة الكمبيوتر التى يمكن أن تتفاعل مع البيئة واستشعار البيانات المختلفة من البيئة مع استخدام أجهزة الاستشعار وأجهزة التحكم مثل الأضواء، لافتين إلى أن كل التفاصيل المطلوبة لعمل هذه اللوحات مجانية ومتوفرة للجميع وهذا يعنى أن أى شخص بإمكانه صناعة لوحته الخاصة والتعديل عليها وفقا لحاجته مع الالتزام برخصة المشاع الإبداعى والتى تضمن حقوق الملكية الفكرية.

وقد قام الطلاب بتجربة عملية لتوصيل الجهاز المصغر اللتان قامتا بتصنيعه على البرنامج الملحق بجهاز الكمبيوتر الخاص بهما فبدأ الجهاز فى إصدار إشارات صوتية واهتزازية.