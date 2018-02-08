ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر والأسلحة النارية بقليوب

القت مباحث مركز قليوب، القبض علي عاطل بحوزته سلاح آلى وكميه من المواد المخدرة بغرض ترويجها بدائرة المركز، تم التالت على المتهم وتولت النيابة التحقيق .

وردت معلومات للرائد احمد كمال أبو العزم رئيس مباحث مركز قليوب، مفاده قيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وتجارو السلاح بداذرب المركز.

تم عرض المعلومات على اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية، واللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وبعد أستئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بأستهدافه وتموضبطه ويدعى "محمد. ج" مقيم مني دائرة المركز، وبحوزته 2 بندقيه آلية، و٥٠ طلقة، و وفرد خرطوش محلي الصنع و٢٤ طلقه خرطوش و٥٠٠ جرام من مخدر الحشيش و٤٠٠ قرص ترامادول ،ومبلغ مالى قدره١٥٠٠ جنيه، وبمواجهتة اعترف بالحيازه بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحمايل تجارته الاثمه، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.