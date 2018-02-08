ضبط شبكة دعارة تستقطب فتايات من القاهرة إلى شرم الشيخ.. والليلة بـ 3000جنيه

تمكنت رجال مباحث الاداب بجنوب سيناء فى الكشف عن أخطرشبكة للاداب تخصصت فى استقطاب الساقطات من القاهرة لممارسة الرذيلة بشرم الشيخ مستغلين عودة الحركة السياحية الى شرم الشيخ ويقومن بتوقيع الاتفاقات ومشاهدة الساقطة قبل الممارسة التى تتم فى أحد فنادق شرم الشيخ مقابل 3000جنية فى الليلة بالاضافة الى الاقامة بالفندق وتذاكر الطيران ذهاب وعودة

حيث تقوم زعيمة الشبكة وتدعى فاطمة بإستقطاب الطالبات والمطلقات وراغبات المتعة الحرام لفرفشة السائحين بالقاهرة وشرم الشيخ واتخذت من منطقة الزمالك والمهندسين مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وتكوين مبالغ طائلة من تلك المتعة الحرام.

كانت تعليمات اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء الى رجال مباحث الأداب بجنوب سيناء بضروة التصدى للخارجين عن القانون وراغبى المتعة الحرام وضبط الساقطات التى تتوافدن على شرم الشيخ للممارسة الأعمال المنافية للاداب اثناء قيام الرائد مصطفى عبيد معاون مباحث الاداب بتفقد الحالة الامنية بخليج نعمة السياحى بشرم الشيخ للمارسة عملة كمعاون لمباحث الاداب بجنوب سيناء شاهد فتتاتين ترتدين الملابس المثيرة للشهوات .

تم استوقفهن للتحقيق من شخصيتهما وسؤالهما عن سبب تواجدهم بشرم الشيخ وارتدائهم للملابس المثيرة للشهوات قررا انها يقيمان فى أحد فنادق خليج نعمة "ت.ن.ب" وأنهم جاءا الى شرم الشيخ بغرض السياحة وبفحص ههواتفهم المحمولة وجدبها صور لفتييات عاريات ومحادث مع السائحين يتم فيها الاتفاق والترتيب للقاءات الحرام بالقاهرة على أن يكون التنفيذ فى أحد فنادق شرم الشيخ.

على الفور تم اخطار العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الأداب بالواقعة التى أبلغ بها العميد مدحت السقا مدير المباحث الجنائية الذى أمر على الفور بتحرير محضر بالواقعة وعرضهما على النيابة العامة.

تم اقتياد المتهمتان إلى وحدة مباحث الآداب لمناقشتها ومعرفة تفاصيل مجيئهما من القاهرة واعترفت زعيمة التشكيل وتدعى فاطمة .م 25سنة انها طالبة فى إحدى جامعات القاهرة الجديدة، وانها تقود التشكيل من القاهرة وتتم الاتفاقات مع السائحين العرب بالقاهرة على ممارسة الدعارة مقابل 3000 جنية فى الليلة بالاضافة الى حجز الفندق وتذاكر الطيران وانها تقدم الفتيات راغبات المتعة الحرام مع الرجال دون تميز كما اعترفت أنها تقوم بتسهيل الدعارة للمطلقات والمحتاجات دون الحصول منهم على مبالغ مالية ولكنها تحصل من الرجال على مقابل تسهيل الدعارة.

واعترفت المتهمة الثانية وتدعى ز.ح 23سنة حاصلة على مؤهل متوسط أنها جاءت إلى شرم الشيخ للمارسة الدعارة مقابل مبلغ من المال وأنها اعتادت على ممارسة الدعارة فى الزمالك والمهندسين وشرم الشيخ لاحتياجها للمال

وبالبحث فى هواتف المحمول عثر على محادثات مع السائحين العرب لعرض صور من الفتيات راغبات المتعة المحرمة ليتم اختيار السائح مايريدة من تلك الفتيات.

واعترفن انهن من هواة ممارسة الدعارة مقابل المال واختيارهما لشرم الشيخ لعدم معرفتهما لرجال المباحث

تم التحفظ على الموبايلات وطباعة المحادثات والصور الموجودة بالتليفون و تحرير محضر بالواقعة برقم 1622جنح اول شرم الشيخ لسنة 2018وبعرض المتهمتان على النيابة وبعد تحقيقات مطولة معهم تحت إشراف عمر شاهين رئيس النيابة العامة قرر شريف أشرف مدير النيابة حبس المتهمتان 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد وإحالتهم إلى المحكمة.