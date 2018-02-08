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الخميس، 08 فبراير 2018 04:02 م
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صور ..وفد من قضاة إفريقيا يزور محكمة النقض

الخميس، 08 فبراير 2018 03:24 م
صور ..وفد من قضاة إفريقيا يزور محكمة النقض وفد من قضاة أفريقيا يزور محكمة النقض


كتبت هدى أبو بكر
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صرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام أن بناء على توجيهات المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض استقبلت المحكمة وفدا قضائيا رفيع المستوى من قضاة إفريقيا من دول توجو والسنغال وبوروندى وموريتنيا وبوركينا فاسو ومالى والنيجير وجيبوتى ومدغشقر وغينيا كوناكرى.
 
وقام المستشار محمد رضا باصطحاب الوفد الإفريقى فى جولة تفقدية بدار القضاء العالى، لتعريفهم بتاريخ المحكمة وتاريخ والقضايا التاريخية التى شهدتها قاعات محكمة النقض.
 
وأكد المستشار محمد رضا للوفد الإفريقى تقدير رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مجدى أبو العلا لقضاة إفريقيا ودورهم وحرصه الدائم على التواصل مع إفريقيا وتأكيده على ضرورة تبادل الخبرات بين بلدنا ودول إفريقيا.
 
وفد من قضاة أفريقيا يزور محكمة النقض (1)
وفد من قضاة إفريقيا يزور محكمة النقض 
وفد من قضاة أفريقيا يزور محكمة النقض (2)
وفد من قضاة إفريقيا يزور محكمة النقض

وفد من قضاة أفريقيا يزور محكمة النقض (3)
وفد من قضاة إفريقيا يزور محكمة النقض

وفد من قضاة أفريقيا يزور محكمة النقض (4)
وفد من قضاة إفريقيا يزور محكمة النقض  

وفد من قضاة أفريقيا يزور محكمة النقض (5)
وفد من قضاة إفريقيا يزور محكمة النقض  

وفد من قضاة أفريقيا يزور محكمة النقض (6)
وفد من قضاة إفريقيا يزور محكمة النقض  

وفد من قضاة أفريقيا يزور محكمة النقض (7)
وفد من قضاة إفريقيا يزور محكمة النقض  

وفد من قضاة أفريقيا يزور محكمة النقض (8)
وفد من قضاة إفريقيا يزور محكمة النقض 

وفد من قضاة أفريقيا يزور محكمة النقض (9)
وفد من قضاة إفريقيا يزور محكمة النقض  

 


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