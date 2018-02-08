صور.. ماذا تعرف عن برنامج "فرصة" بكفر الشيخ والفئات المستهدفة؟





كفر الشيخ – محمد سليمان

وأعلن السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، برنامج "فرصة" الذى ستشارك فيه 2053 جمعية، لتقديم مقترحات فنية ومالية، لمشاريع بهدف تأهيل وتشغيل الفئات المستهدفة لبرنامج "فرصة" وذلك تحت مظلة الحماية الاجتماعية المنتجة، وأعلنت تطبيقها فى 8 محافظات "كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، البحيرة، الدقهلية".

وقال مسلم، يهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب عدد من منسقى ومديرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إعداد وتنفيذ دراسات جدوى دقيقة للمشروعات الصغيرة، ويستهدف البرنامج فئات محددة تشمل العائدين من الخارج من الباحثين عن فرص للعمل وتحسين المعيشة، وأصحاب المشروعات الصغيرة من غير المستفدين من برنامج تكافل وكرامة وعدد من السيدات المعيلات بالقرى، وتشغيل وتأهيل وتشغيل الفئات المستهدفة من مستفيدى تكافل وكرامة ممن لا ينطبق عليهم الشروط وكذلك ممن ينطبق عليهم برنامج تكافل وكرامة.

ما محاور البرنامج؟

وأضاف وكيل الوزارة، لـ"اليوم السابع" أن البرنامج له 8 محاور للجمعيات الأهلية الحق فى التقديم فى كل المحاور أو أحدهم، الأول التدريب على التشغيل من الفئة العمرية من 18 لـ40 سنة، والتلمذة الصناعية للفئة العمرية من 15 لـ24 سنة، والتدريب المهنى للفئة العمرية من 18سنة لـ35 سنة، وإتاحة المشورة للأفراد، وهى عبارة البحث عن وظائف عن طريق ملتقيات التوظيف للفئة العمرية من 18سنة لـ55 سنة، وتحويل الأصول من خلال مشروعات مدرة للدخل للفئة العمرية من 18سنة لـ55سنة، و فئة ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق تحديد فرص العمل فى المشروعات الخاصة طبقا لقانون العمل، والعمل داخل المجتمع المحلى ويستهدف صياغة البنية التحتية وتقديم الخدمات من الفئة العمرية من 18سنة لـ55سنة، المحور الثامن ريادة الأعمال للمشروعات متناهية الصغر "التدريب والإقراض"عن طريق الجمعيات الأهلية "للفئة العمرية من 18سنة لـ55سنة .

ما المستندات التى تتقدم بها الجمعيات الخاصة بالمشروعات المقدمة؟

قال مسلم، المستندات التى تقدمها الجمعيات الأهلية، كشف الحساب الختامى للجمعية عن آخر عامين، والسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة، وهيكل مجلس الإدارة ولائحة النظام الأساسى للجمعية، وسابقة الخبرة فى عمل مشابه فى صفحة واحدة، وصورة الترخيص النهائى لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من هيئة الرقابة المالية وحجم محفظة التمويل للجمعية للعام السابق ورصيد القروض المصدرة "عدد وقيمة".

وأضاف مسلم، كما يتضمن المقترح، رصد للمشكلة المجتمعية والحلول المقترحة، والنتائج الأساسية التى سوف تتحقق من جراء تنفيذ المشروعات المقترحة، وتقديم عامة عن النتائج التى تخطط المؤسسة إنجازها لكل محور من محاور الخدمات المتضمنة فى المقترح، ويفضل للجمعية بتقديم مساهمه عينية للمشروع، ويفضل أن تقوم الجمعية المتقدمة بمقترحات للمشاريع بالاعتماد على جمعيات المجتمع المدنى على مستوى المراكز فى تنفيذ المشروعات التى سيتم التقدم بها، وتقدم.

ما استراتيجية المشروع ؟

قال مسلم، يتم تقديم وصف موجز للمشروع عن طريقة تحقيق النتائج لكل محور من محاور الخدمات التى تم التقديم بطلب له فيما لا يزيد عن صفحة واحدة لكل محور من محاور الخدمات ويتم تقديم بيان توضيحى لكل محور من المحاور يشمل محور الخدمة وعلى سبيل المثال " محور التدريب على التشغيل " فلابد من توضيح البنود التالية فى الأوراق المقدمه للمشروع " النتائج المتوقعة ويشمل عدد الأشخاص المتعطلين عن العمل وتسلموا العمل بالفعل من خلال المحور، وعدد المستفيدين المتوقع تغطيته، وتكلفة المحور شاملة كل المصروفات.

كم عدد الجمعيات بالمحافظة وكيف تتقدم بطلبات المشاركة ؟

أكد مسلم، أن عدد الجمعيات 2053 جمعية وسحب الأوراق حتى 20 فبراير من الوزارة الكائنة فى 19 شرع المراغي، العجوزة، مبنى رقم 2، ويقوم مندوب الجمعية بسحب الاوراق المطلوبة، وتعبأتها،وتقديم مظروف فنى وأخر مالي، فى موعد غايته 20 فبراير الجارى،قبل الساعة 12 ظهراً، وسيتم دراسة المشروعات ويتم اختيار ممن تقدموا بمشروعات خاصة بالبيئة، ويمكن للجمعية المشاركة ب 8 محاور أو محورين وتقدم المقترحات وتخطر بالنتائج.

من هم فريق العمل فى المشروع ؟

قال مسلم، يتم وضع قائمة من الأشخاص الفعليين المشاركين فى العمل، وتقديم وصف للتعليم الحاصلين عليه وخبرتهم فى العمل " فقرة واحدة لكل شخص بما فى ذلك الموظفين النظاميين فى المنظمات غير الحكومية.

ما معايير تقييم المشروعات ؟

أضاف مسلم، تتولى لجنة فى الوزارة مكونة من 3 موظفين فتح المقترحات وتقييمها، ومبدأ المفاضلة يقوم على القدرات الفنية والتشغيلية، وجود الخبرة الفنية الكافية والمثبتة للجمعية المتقدمة فى مجال الخدمة، ووجود خبرة كافية فى الجمعية تمكنها من إدارة المشروع المقترح، وجودة الإقتراح، وجود صلة بين النتائج المرجو تحقيقها من المشروع المقترح وبالشروط المنصوص عليها فى طلب تقييم العروض، ووجود جدوى وفعالية للإستراتيجية المقترحة، ووضوح خطة العمل والأنشطة المقترحة وأن تكون ذات جدوى .



وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ وتصريح لليوم السابع



برامج فرصة الذى أتاحتها وزارة التضامن



محاور البرنامج



جانب من محاور البرامج



جانب من محاور البرنامج



خطة العمل



فريق المشروع



محاور الخدمات



نموذج التنفيذ



الاستشارات الوظيفية



ملتقيات التوظيف



الاشغال العامة داخل المجتمع



ريادة الاعمال لتنمية مشروعات متناهيه الصغر