صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى





الشرقية – إيمان مهنى

بارقة أمل جديدة، قد تخفف من معاناة ذوى الاحتياجات من مرضى الشلل النصفى والرباعى، بابتكار جهاز "روبوت" يسهل عليهم الحركة بدلا من الاعتماد على الكرسى المتحرك الذى يسبب لهم معاناة بدنية ونفسية.

"منصور حمادة منصور"، 18 عاما، ابن مركز صان الحجر بالشرقية، طالب بالثانوية العامة، دائم ابتكار الاختراعات مذ كان طفلا، آخرها جهاز "روبوت" يساعد على الحركة لمرضى الشلل النصفى والرباعى، الذى سجله مكتب "تايكو" بجامعة الزقازيق والمختص بتسجيل وتبنى الاختراعات تحت إشراف وزارة التعليم العالى، ضمن الاختراعات والابتكارات لديها.

ويقول الطالب لـ " اليوم السابع"، إن الجهاز يساعد ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن على المشى باستخدام إشارات المخ ويستخدم فى العلاج الطبيعى وحل مؤقت للشلل الرباعى والنصفى يساعدهم على أداء احتياجاتهم اليومية، ويستخدم فى المجالات الحربية إذ يساعد الجنود على المشى مسافات طويلة وحمل معدات ثقيلة ويستخدم فى المصانع فى عمليتى الشحن والتفريغ.

وتمنى "منصور"، أن يخرج الجهاز للنور، كى يساهم فى القضاء على معاناة ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أنه سبق أن شارك فى معرض القاهرة الدولى الرابع للمبتكرين، ولديه عدد من الاختراعات، منها جهاز للتحكم فى السيارات عن بعد، وجهاز آخر للتحكم فى المنازل عن طريق الموبايل، وإشارات المخ ، مشيرا إلى أنه سبق أن شارك فى مسابقة المخترع الصغير التابعة لوزارة التربية والتعليم، وحصل على المركز الثانى، وشارك فى المعرض التابع لجامعة الزقازيق مكتب تايكو لنقل وتسويق التكنولوجيا.

وتابع الطالب المخترع، أنه يعكف هو ومجموعة من شباب المبتكرين على تأسيس مجلس المبتكرين INCO ، وذلك لجمع الباحثين والمخترعين تحت مظلة واحدة وبرئاسة الدكتور أحمد متولى وهو أحد العلماء المخترعين، بغرض تطبيق هذه الابتكارات على أرض الواقع وتسويقها على النطاق المحلى والدولى، خاصة أن ما يتعرض له هو غيره من الشباب من روتين يعطل تسوق اختراعاتهم ويعرضهم للإحباط، لافتا إلى أن المجلس منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح.



مخترع الربورت