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صور.. ضباط نيويورك يزورون القاهرة قريبا لدعم الشرطة المصرية

الخميس، 08 فبراير 2018 03:34 م
صور.. ضباط نيويورك يزورون القاهرة قريبا لدعم الشرطة المصرية هشام النقيب مع ضباط شرطة نيويورك


كتب – محمود محيى
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التقى القنصل العام المصرى بمدينة نيويورك الأمريكية السفير الدكتور هشام النقيب، مجموعة من ضباط شرطة نيويورك فى مقر القنصلية العامة.

لقاء السفير هشام النقيب بأفراد شرطة نيويورك
لقاء السفير هشام النقيب بأفراد شرطة نيويورك

وأعرب النقيب عن خالص سعادته بالمبادرة التى سيقوم بها العديد من  ضباط مدينة نيويورك، بزيارة القاهرة لمساندة ودعم أفراد الشرطة المصرية وضباط الجيش فى حربهم ضد الاٍرهاب .

لقاء قنصل مصر بشرطة نيويورك
لقاء قنصل مصر بشرطة نيويورك

وقال النقيب، وفق برنامج "النبض الأمريكى"، إن هذه المبادرة هى الأولى من نوعها وستترك أثرا إيجابيا كبيرا فى نفوس أفراد الشرطة المصرية، كما تعد مؤازرة ملموسة لأهالى الشهداء وضحايا الاٍرهاب .

السفير هشام النقيب
السفير هشام النقيب

وأضاف القنصل المصرى، أن زيارة هذا الوفد من ضباط الشرطة الأمريكية إلى مصر والاحتكاك بالواقع هو أقوى وسيلى لتوصيل الصورة الحقيقيى للتصدى للإرهاب من قبل أفراد الشرطة والجيش المصرى.

احدى افراد شرطة نيويورك
احدى أفراد شرطة نيويورك
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

صورة تذكارية للنقيب مع افراد شرطة نيويورك
صورة تذكارية للنقيب مع أفراد شرطة نيويورك

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