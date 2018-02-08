صور.. رئيس "سكك حديد مصر" يعاين نفق السيارات والمشاة ببركة السبع





المنوفية - محمود شاكر

استقبل اليوم الخميس، سمير عتريس رئيس مركز ومدينة بركة السبع، المهندس السيد سالم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وهشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات وعضو مجلس النواب عن دائرة بركة السبع وقويسنا، وذلك للمعاينة والبدء بإنشاء نفق سيارات ومشاه أسفل سكة حديد بركة السبع أمام منطقة المدارس، الذى سيكون طفرة حضارية فى بركة السبع .

وشارك بالزيارة ، المهندس خالد فاروق نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية، المهندس عصام الدين كشك نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر، ورئيس قطاع الكبارى، والمهندس أشرف رسلان نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر ورئيس قطاع المسافات الطويلة.

وأكد عبد الواحد أن ذلك يأتى فى إطار معاينة فتح شارع المستعمرة ببركة السبع غرب وكذلك تطوير ونظافة النفق القديم، لافتا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يزور فيها رئيس هيئة سكك حديد مصر محافظ المنوفية، مبديا إعجابه بما لاقى خلال الزيارة.