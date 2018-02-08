صور..حريق قرب مركز للهوكى قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية

صور..حريق قرب مركز للهوكى قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبيةالخميس، 08 فبراير 2018 05:03 ص
حريق فى كوريا الجنوبية
أ ف ب
إضافة تعليق
اندلع حريق قرب مركز كواندونغ للهوكي فى مدينة جانجنيونج بكوريا الجنوبية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 بيونجشانج.
وفى وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مسؤول كورى شمالى كبير قوله، إن بلاده لا تنوى عقد لقاءات مع الولايات المتحدة خلال الألعاب الأولمبية الشتوية التى ستبدأ يوم الجمعة.
ونسبت الوكالة إلى المدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة خارجية كوريا الشمالية تشو يونج سام قوله إن بلاده "لم تتوسل قط لعقد حوار مع الولايات المتحدة وستظل على موقفها".
أحد رجال فرق الإطفال فى كوريا الجنوبية
جانب من حريق قرب مركز للهوكى قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية
جانب من محيط الحريق
حريق قرب مركز للهوكى قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية
شرطى فى كوريا الجنوبية
إضافة تعليق
5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى
كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة