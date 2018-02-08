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الخميس، 08 فبراير 2018 09:16 ص
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صور..حريق قرب مركز للهوكى قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية

الخميس، 08 فبراير 2018 05:03 ص
صور..حريق قرب مركز للهوكى قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية حريق فى كوريا الجنوبية


أ ف ب
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اندلع حريق قرب مركز كواندونغ للهوكي فى مدينة جانجنيونج بكوريا الجنوبية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 بيونجشانج.

وفى وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مسؤول كورى شمالى كبير قوله، إن بلاده لا تنوى عقد لقاءات مع الولايات المتحدة خلال الألعاب الأولمبية الشتوية التى ستبدأ يوم الجمعة.

ونسبت الوكالة إلى المدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة خارجية كوريا الشمالية تشو يونج سام قوله إن بلاده "لم تتوسل قط لعقد حوار مع الولايات المتحدة وستظل على موقفها".

أحد رجال فرق الإطفال فى كوريا الجنوبية
أحد رجال فرق الإطفال فى كوريا الجنوبية

 

جانب من حريق قرب مركز للهوكى قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية
جانب من حريق قرب مركز للهوكى قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية

 

جانب من محيط الحريق
جانب من محيط الحريق

 

حريق قرب مركز للهوكى قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية
حريق قرب مركز للهوكى قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية

 

شرطى فى كوريا الجنوبية
شرطى فى كوريا الجنوبية

 


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