صور.. جثمان الطيار الروسى المقتول فى سوريا يصل موسكو وسط استقبال عسكرى

صور.. جثمان الطيار الروسى المقتول فى سوريا يصل موسكو وسط استقبال عسكرىالخميس، 08 فبراير 2018 09:08 م
جثمان الطيار الروسي
كتب عبد الوهاب الجندى
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وصلت إلى الأراضى الروسية، جثمان الطيران الروسي، الذى قتل إثر تحطم طائرته فى محافظة إدلب السورية بداية الأسبوع الجارى، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
واستقبلت القوات الجوية الروسية فى جنازة عسكرية جثمان الطيران رومان فيليبوف، بعد أن قتل فى سوريا على أيادى المعارضة السورية التى أسقطت طائره فى محافظة إدلب.
والجمعة الماضية، أعلنت المعارضة السورية، إسقاط طائرة سوخوى 25 روسية وقتل طياراها في محافظة إدلب، وأكدت ذلك وزارة الدفاع الروسية، وقالت إن الطائرة أسقطت بصاروخ محمول على الكتف.
إنزال الجثمان من الطائرة
أهالى الطيار المقتول
جنازة عسكرية
صورة الطيار
وصول الجثمان روسيا
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