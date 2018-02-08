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صور.. تحرير 9 قضايا تموينية ولحوم فاسدة فى حملة بدمنهور

الخميس، 08 فبراير 2018 07:33 م
صور.. تحرير 9 قضايا تموينية ولحوم فاسدة فى حملة بدمنهور المضبوطات


البحيرة: جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، بالتنسيق ومديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها ، العقيد وجدى الصيرفى ، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية ، عن ضبط كميات من اللحوم البلدية بمحلات جزارة بدمنهور غير صالحة للاستهلاك الآدمى .
 
كما تم تحرير 9 محاضر مخالفة تموينية وضبط 40 كجم لحوم بلدية تحمل أختام مقلدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة.
 
جانب من الحملة4
جانب من الحملة

لحوم غير صالحة بدمنهور
لحوم غير صالحة بدمنهور

 


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