صور.. الفيضانات تشرد آلاف الأسر فى بوليفيا





رويترز

يعانى الآلاف من السيول والفيضانات التى اجتاحت جنوب ووسط بوليفيا بعد هطول الأمطار الغزيرة فى البلاد، مما تسبب فى تدمير وغرق عدد كبير من المنازل هناك.

وفى وقت سابق، تسببت أمطار غزيرة قرب الحدود بين بوليفيا والأرجنتين في سيول اجتاحت 7 أقاليم في بوليفيا نهاية شهر يناير، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية، أن منازل انهارت جراء سيول جارفة لم تشهد مثلها من قبل مدينة ياكويبا الحدودية في جنوب بوليفيا.

وأظهرت لقطات سكانا متضررين وهم يحاولون إنقاذ ماشيتهم ومتعلقاتهم الأخرى في إقليم فوتاشي الجنوبي، فيما قال الدفاع المدني المحلي، إن نحو 120 ألفا من السكان تضرروا من السيول فيما فقدت 40 عائلة على الأقل منازلها.



آثار السيول



الآلاف يعانون من غرق المنازل بسبب مياه الفيضانات فى بوليفيا



السيول فى بوليفيا



إنقاذ امرأة من مياه الفيضانات



تدمير محتويات منزل شخص



سيدة تحاول إنقاذ أمتعتها



شخص ينقذ كلب



طين ووحل فى بوليفيا



كلب بعد إنقاذه