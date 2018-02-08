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الخميس، 08 فبراير 2018 09:18 ص
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صور.. العالم يتجمد.. عواصف ثلجية تضرب فرنسا واليابان والنمسا والمجر وأمريكا

الخميس، 08 فبراير 2018 04:00 ص
صور.. العالم يتجمد.. عواصف ثلجية تضرب فرنسا واليابان والنمسا والمجر وأمريكا تساقط الثلوج


كتب محمد سعودى – تصوير رويترز وأ ف ب
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لا تزال موجة الصقيع والعواصف الثلجية تضرب العديد من دول العالم، وتسببت فى حالة من الفوضى والارتباك فى هذه البلدان خاصة فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمجر والنمسا.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء العالمية، حالة الطقس فى عدة دول تشهد عواصف ثلجية وأمطار غزيرة موجة صقيع شديدة لاسيما فى باريس وواشنطن وطوكيو وبودابست فيينا.

كما اشتد الشتاء فى فرنسا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة لتصل لعشر درجات تحت الصفر فى وسط فرنسا. فيما يتواصل تساقط الثلج منذ أمس بباريس حيث بلغ سمكه ما بين 5 و 10 سنتيمترات فى المنطقة الباريسية.

 وقد أعلنت حالة التأهب فى 22 منطقة بفرنسا بسبب موجة البرد الشديد التى تضرب البلاد و لاتخاذ التدابير اللازمة لإيواء المشردين فى مختلف المدن.

الثلوج فى فرنسا
الثلوج فى فرنسا

 

الطقس فى المجر
الطقس فى المجر

 

الطقس فى النمسا
الطقس فى النمسا

 

الطقس فى فرنسا
الطقس فى فرنسا

 

أمطار غزيرة فى أمريكا
أمطار غزيرة فى أمريكا

 

أمطار فى الولايات المتحدة
أمطار فى الولايات المتحدة

 

تساقط الثلوج فى اليابان
تساقط الثلوج فى اليابان

 

جانب من الطقس فى الطقس فى النمسا
جانب من الطقس فى الطقس فى النمسا

 

حالة الطقس فى الطقس فى النمسا
حالة الطقس فى الطقس فى النمسا

 

مهاجرون يحتمون من موجة الصقيع بفرنسا
مهاجرون يحتمون من موجة الصقيع بفرنسا

 


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