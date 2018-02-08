صور.. العالم يتجمد.. عواصف ثلجية تضرب فرنسا واليابان والنمسا والمجر وأمريكا





كتب محمد سعودى – تصوير رويترز وأ ف ب

لا تزال موجة الصقيع والعواصف الثلجية تضرب العديد من دول العالم، وتسببت فى حالة من الفوضى والارتباك فى هذه البلدان خاصة فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمجر والنمسا.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء العالمية، حالة الطقس فى عدة دول تشهد عواصف ثلجية وأمطار غزيرة موجة صقيع شديدة لاسيما فى باريس وواشنطن وطوكيو وبودابست فيينا.

كما اشتد الشتاء فى فرنسا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة لتصل لعشر درجات تحت الصفر فى وسط فرنسا. فيما يتواصل تساقط الثلج منذ أمس بباريس حيث بلغ سمكه ما بين 5 و 10 سنتيمترات فى المنطقة الباريسية.

وقد أعلنت حالة التأهب فى 22 منطقة بفرنسا بسبب موجة البرد الشديد التى تضرب البلاد و لاتخاذ التدابير اللازمة لإيواء المشردين فى مختلف المدن.



الثلوج فى فرنسا



الطقس فى المجر



الطقس فى النمسا



الطقس فى فرنسا



أمطار غزيرة فى أمريكا



أمطار فى الولايات المتحدة



تساقط الثلوج فى اليابان



جانب من الطقس فى الطقس فى النمسا



حالة الطقس فى الطقس فى النمسا