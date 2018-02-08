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صور.. الاحتلال يستمر فى بناء جدار عازل مع لبنان بحراسة الأمم المتحدة

الخميس، 08 فبراير 2018 07:09 م
صور.. الاحتلال يستمر فى بناء جدار عازل مع لبنان بحراسة الأمم المتحدة الجدار العازل


كتب عبد الوهاب الجندى
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أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فى بناء الجدار العازل مع الحدود اللبنانية، اليوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وشرع جيش الاحتلال، فى بناء جدار يمتد عدة كيلومترات على الحدود مع لبنان، ووفقا لما ذكره متحدث باسم الجيش الإسرائيلى فان بناء الجدار يتم بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة ويهدف لمنع الاحتكاكات على الحدود مع لبنان.

استمرار البناء
استمرار البناء

 

الجدار العازل
الجدار العازل

 

شعار الأمم المتحدة
شعار الأمم المتحدة

 

قوات حفظ السلام
قوات حفظ السلام

 


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الاحتلال

الجدار العازل

لبنان

الأمم المتحدة

اسرائيل



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