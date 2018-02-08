صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان لـ7 قتلى 67 مفقودا





(رويترز)

بحث عمال الإنقاذ وسط أنقاض مبان منهارة، عن 67 مفقودا بعد زلزال شدته 6.4 درجة قتل فيه 7 أشخاص على الأقل قرب مدينة هوا لين السياحية فى تايوان الليلة الماضية، فيما وقعت هزة ارتدادية قرب المدينة نفسها.

وقال مسؤولون، إن الزلزال الذى وقع قرب المدينة الساحلية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلى (1600 بتوقيت جرينتش) تسبب أيضا فى إصابة 260 شخصا ودمر أربعة مبان.

وقال فو كون-تشى رئيس بلدية هوا لين، إن عدد المفقودين يقترب حاليا من 60 دون أن يذكر رقما محددا. كانت تقارير سابقة تشير إلى فقد ما يصل إلى 150.

ويُعتقد أن كثيرا من المفقودين ما زالوا محاصرين داخل مبان بعضها مال على نحو خطير بعد الزلزال الذى وقع على بعد نحو 22 كيلومترا إلى الشمال الشرقى من هوا لين على ساحل تايوان الشرقي.

وقالت الحكومة إن عمال إنقاذ كانوا يحاولون إخراج تايوانيين اثنين محاصرين فى فندق مارشال تمكنوا من سحب أحدهما حيا بين توفى الثاني.

ومن بين المصابين أشخاص من الصين والتشيك واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

وقالت حكومة تايوان فى ساعة متأخرة من مساء أمس، إن هزة شدتها 5.7 درجة ضربت الساحل الشرقى للجزيرة. وأضافت أن الهزة وقعت قرب هاو لين فى نفس المنطقة التى شهدت الزلزال القوى أمس الأول.

وقال تايوانى يدعى لين تشينج وين ويعمل فى مطعم قرب المستشفى العسكرى متحدثا عن زلزال الثلاثاء وقد بدا عليه الذعر "كان المطعم لا يزال مفتوحا عندما وقع... أمسكت بزوجتى وأبنائى وركضنا للخروج وحاولنا إنقاذ الناس".



أثار زلزال تايوان



ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان لـ7 قتلى 67 مفقودا



جانب من أثار زلزال تايوان



دمار بسبب زلزال تايوان



ضحايا زلزال تايوان