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صور.. أمريكا: جميع الخيارات مطروحة لحل أزمة كوريا الشمالية

الخميس، 08 فبراير 2018 05:45 ص
صور.. أمريكا: جميع الخيارات مطروحة لحل أزمة كوريا الشمالية نائب ترامب


رويترز
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قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون سلميا لتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووى وتخفيف معاناة شعبها، لكنه أكد مجددا على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأضاف فى كلمة للقوات الأمريكية فى قاعدة يوكوتا الجوية فى اليابان أن أمريكا تقف إلى جانب حليفتها كوريا الجنوبية. وجاءت كلمته قبل توجهه إلى بيونجتشاتج لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية غدا الجمعة.

كان بنس وصل إلى اليابان يوم الثلاثاء للقاء رئيس الوزراء شينزو آبي. وسيحضر بنس حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الذى سيحضره أيضا اثنان من كبار مسؤولى كوريا الشمالية. وقال أمس الأربعاء إن واشنطن ستفرض قريبا أشد عقوباتها على الإطلاق على بيونجيانج.
 
وفى وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس، الأربعاء، أن الأزمة مع كوريا الشمالية هى اليوم على المسار الدبلوماسي.

وقال ماتيس للصحفيين فى البيت الأبيض: "فى ما يتعلق بالوضع مع كوريا، إنه بثبات على الخط الدبلوماسي"، ردا على سؤال عما إذا كانت احتمالات الحرب مع بيونج يانج أقرب مما كانت عليه قبل سنة لدى تولى دونالد ترامب منصبه.

وأضاف: "لقد لاحظنا تحركا دبلوماسيا أقوى بكثير"، مشيرا إلى القرارات التى تبناها مجلس الأمن الدولى لتشديد الضغوط على نظام كيم جونج أون.

 
 
كلمة نائب ترامب فى اليابات
كلمة نائب ترامب فى اليابات

مايك بنس فى اليابان
مايك بنس فى اليابان

نائب الرئيس الأمريكى
نائب الرئيس الأمريكى

نائب ترامب
نائب ترامب
 

 


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