صور.. أمريكا: جميع الخيارات مطروحة لحل أزمة كوريا الشمالية





رويترز

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون سلميا لتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووى وتخفيف معاناة شعبها، لكنه أكد مجددا على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأضاف فى كلمة للقوات الأمريكية فى قاعدة يوكوتا الجوية فى اليابان أن أمريكا تقف إلى جانب حليفتها كوريا الجنوبية. وجاءت كلمته قبل توجهه إلى بيونجتشاتج لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية غدا الجمعة.

كان بنس وصل إلى اليابان يوم الثلاثاء للقاء رئيس الوزراء شينزو آبي. وسيحضر بنس حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الذى سيحضره أيضا اثنان من كبار مسؤولى كوريا الشمالية. وقال أمس الأربعاء إن واشنطن ستفرض قريبا أشد عقوباتها على الإطلاق على بيونجيانج.

وفى وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس، الأربعاء، أن الأزمة مع كوريا الشمالية هى اليوم على المسار الدبلوماسي .