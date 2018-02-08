"صناعة الأثاث": 35 مليار جنيه حجم الاستهلاك المحلى للأثاث سنويا





كتبت: دانه الحديدى تصوير: حسام عاطف

أكد المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن حجم الاستهلاك المحلى للأثاث يبلغ حوالى 35 مليار جنيه سنويا، لافتا أنه من المتوقع ارتفاع حجم الاستهلاك إلى 50 مليار جنيه خلال عامين، بسبب المشروعات السكنية الجديدة والزيادة السكانية.

وأضاف حلمى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش افتتاح معرض "فيرنكس أند ذا هوم"، أن قطاع صناعة الأثاث يعد من الصناعات التى من السهل إقامة مشروعات جديدة بها، حيث تتكلف فرصة العمل الجديدة حوالى 57 ألف جنيه، فى الوقت الذى تصل فيه بقطاعات صناعية أخرى لحوالى 170 ألف جنيه.

وأوضح حلمى أن نسبة القطاع غير الرسمى بصناعة الاثاث تصل لحوالى 70%، لكنها فى انخفاض نتيجة التسهيلات الجديدة الممنوحة للمصنعين، سواء بقانون التراخيص الصناعية أو القواعد المنظمة لهيئة التنمية الصناعية، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس غرفة صناعة الأثاث، إلى أن واردات الأثاث انخفضت خلال العام الماضى بنسبة 30%، حيث انخفضت من 230 مليون دولار إلى 170 مليون دولار، الأمر الذى ساهم فى زيادة تشجيع المنتج المحلى، فى الوقت الذى انخفضت فيه صادرات قطاع الأثاث بنسبة 11%، بسبب انخفاض عدد المعارض الخارجية وإعطاء الأولوية للمستهلك المحلى بالوقت الحالى، مطالبا بزيادة دعم مشاركة مصنعى القطاع بالمعارض الخارجية، حيث إن كل جنيه تنفقه الدولة على هذا الدعم يعود على القطاع بـ2.6 دولار.

وفيما يتعلق بمعرض "فيرنكس أند ذا هوم"، أوضح حلمى أن المعرض يشارك به 220 شركة مصرية، كما يشهد حضور 230 مشتريا من 35 دولة، كذلك قامت شركة إيطالية متخصصة فى تصميم المعارض بتصميم المعرض داخليا، بهدف جذب المشترين الأجانب، لافتا إلى أن الدورات السابقة للمعرض ساهمت فى تحويل المستوردين الى مصنعين، حيث تم افتتاح 3 مصانع جديدة للاثاث بسعة 2000 عامل.

ومن المقرر إقامة معرض متخصص فى الخامات والماكينات والأدوات بقطاع الأثاث، خلال الأسبوع المقبل.