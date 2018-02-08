صحة الجيزة: وفاة شخص بالأنفلونزا الموسمية وإصابة 35 آخرين





كتب سيد الخلفاوى

قال الدكتور هشام كامل مدير مديرية الصحة بالجيزة، إنه تم الاشتباه فى 311 حالة بين المواطنين بالمحافظة مصابة بمرض الأنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أنه تأكد إصابة 35 حالة فقط منهم، ووفاة حالة واحدة، وذلك خلال الفترة من 1 يناير الماضى، وحتى 1 فبراير الجارى.

وأضاف وكيل الوزارة فى تقريره الشهرى الذى عرضه على محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى، أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لأى حالة يشتبه بإصابتها بالمرض فورا، لافتا إلى أنه تم الإبلاغ عن 415 حالة مصابة بحالات التهاب الغدة النكافية المكتشفة، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر الماضى، وحتى 1 فبراير الجارى، مشيرا إلى أن منهم نحو 85 حالة داخل المدارس.

وأوضح وكيل الوزراة، أنه تم شفاء نحو 308 حالة من المصابين بالغدة، وجار متابعة الباقين حاليا، وأنه تم الاشتباه أيضا بـ39 حالة مصابة بمرض أنفلونزا الطيور خلال نفس الفترة السابق ذكرها، مؤكدا عدم وجود حالات مؤكدة بينهم.