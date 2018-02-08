video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 07:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الدواجن: انتشار الدواجن المستوردة بالأسواق لم يؤثر على أسعار "الحية"

الخميس، 08 فبراير 2018 03:00 ص
شعبة الدواجن: انتشار الدواجن المستوردة بالأسواق لم يؤثر على أسعار "الحية" دكتور عبد العزيز السيد


كتب : حسام الشقويرى
إضافة تعليق

نفى الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة صحة ما تردد عن وجود ارتفاعات فى أسعار الدواجن "الحية" بالأسواق، بسبب انتشار الدواجن المستوردة، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يحدث العكس نظرا لرخص أسعارها مقارنة بأسعار المنتج المحلى، ولفت إلى أن الأسباب الحقيقية وراء تلك الزيادات ترجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تستورد أكثر من 80% من مستلزمات صناعة الأعلاف التى لا تكفى احتياجات السوق المحلى، الأمر الذى يتسبب فى انخفاض معدلات الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تدفئة المزارع والتى وصلت إلى 175% وأنبوبة الغاز تباع بسعر 80 جنيها، الأمر الذى يتسبب فى خسائر كبيرة للمنتجين ويرفع من أسعار منتجات الدواجن.

وأشار السيد إلى أن اتحاد منتجى الدواجن لم يستطع توريد الكميات التى تم الاتفاق عليها شهريا لصالح المجمعات الاستهلاكية بناء على الاتفاق مع وزارة التموين، مشيرا إلى أن الشعبة والشركات الممثلة بها قادرة على تلبية احتياجات المجمعات بسعر التكلفة فى حال الوصول الى اتفاق مع الوزارة لسد فجوة الإنتاج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شعبة الدواجن: تطوير منظومة الإنتاج يفتح باب التصدير بـ25 مليار جنيه

"شعبة الدواجن" تطالب الحكومة بمنع تصدير الأعلاف لتحقيق الاكتفاء المحلى

شعبة الدواجن

وزارة التموين

اقتصاد



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة