شعبة الدواجن: انتشار الدواجن المستوردة بالأسواق لم يؤثر على أسعار "الحية"





كتب : حسام الشقويرى

نفى الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة صحة ما تردد عن وجود ارتفاعات فى أسعار الدواجن "الحية" بالأسواق، بسبب انتشار الدواجن المستوردة، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يحدث العكس نظرا لرخص أسعارها مقارنة بأسعار المنتج المحلى، ولفت إلى أن الأسباب الحقيقية وراء تلك الزيادات ترجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تستورد أكثر من 80% من مستلزمات صناعة الأعلاف التى لا تكفى احتياجات السوق المحلى، الأمر الذى يتسبب فى انخفاض معدلات الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تدفئة المزارع والتى وصلت إلى 175% وأنبوبة الغاز تباع بسعر 80 جنيها، الأمر الذى يتسبب فى خسائر كبيرة للمنتجين ويرفع من أسعار منتجات الدواجن.

وأشار السيد إلى أن اتحاد منتجى الدواجن لم يستطع توريد الكميات التى تم الاتفاق عليها شهريا لصالح المجمعات الاستهلاكية بناء على الاتفاق مع وزارة التموين، مشيرا إلى أن الشعبة والشركات الممثلة بها قادرة على تلبية احتياجات المجمعات بسعر التكلفة فى حال الوصول الى اتفاق مع الوزارة لسد فجوة الإنتاج.