شاهد.. نيل الأقصر شكل تانى





كتب:أسامة طلعت

لا شك أن مصر هبة النيل ولكن النيل له أشكال مختلفة فى مصر فبعيد عن زحام القاهرة وتفريغ مخلفات بالجيزة وبقع زيت بمناطق أخرى، تتربع الأقصر على عرش أجمل المناطق التى تطل على النيل .

فالنيل فى الأقصر له طابع أخر فإنعكاس المعابد على صفحات مياه يعطيه شكلاً رائعاً ولهذا فأهالى الأقصر يحافظون عليه لما له من مكانة كبيرة عندهم كما أنه يعتبر مزاراً سياحياً كبيراً بمراكبه الشراعية والتى تأخذك فى رحلة لترى المعابد من وجهة نظر مختلفة.

ورصدت كاميرا فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة، مشاهد رائعة للنيل براً وجواً للمراكب التى تتجول به وللسائحين الذين يستمتعون على ضفافه كلها أشياء أعطت إنطباعاً أن نهر النيل مقدس بهذه المنطقة منذ كان الأجداد يلقون بعروس النيل جلباً لمزيداً من الرخاء.

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