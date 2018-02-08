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سفير الكويت بالقاهرة يستقبل رئيس مجلس الأمة للمشاركة فى اجتماعات البرلمان العربى

الخميس، 08 فبراير 2018 03:31 م
سفير الكويت بالقاهرة يستقبل رئيس مجلس الأمة للمشاركة فى اجتماعات البرلمان العربى رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم


كتب مصطفى عنبر
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استقبل سفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، رئیس مجلس الأمة مرزوق على الغانم لدى وصوله مطار القاھرة، الیوم الخمیس، على رأس وفد برلماني كبير  للمشاركة في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربیةوكان في استقباله بمطار القاهره السفير محمد صالح الذويخ سفير دوله الكويت بالقاهرة.

 

ومن المقرر أن يحضر المؤتمرعدد من رؤساء البرلمانات العربیة ولفیف من الشخصیات السیاسیة رفیعة المستوى يتقدمهم الأمین العام لجامعة لجامعة الدول العربیة أحمد أبوالغیط ورئیسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريالا بارون ورئیس الجمعیة البرلمانیة لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ورئیس الجمعیة البرلمانیة للبحر الأبیض المتوسط.

 

وسوف يصدر عن المؤتمر وثیقة عربیة شاملة لمكافحة الإرھاب والفكر المتطرف بعد المصادقة علیھا من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربیة إلى مجلس جامعة الدول العربیة التاسع والعشرين على مستوى القمة الذي سینعقد في شھر مارس المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

 


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