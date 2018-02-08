سفر وعودة 2068 مصريا وليبيا و 365 شاحنة عبر المنفذ خلال الـ 48 ساعة الماضية





مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 2068 مصريا وليبيا و 365 شاحنة، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1679 إلى الجانب الليبي، بينهم 363 مصريا و1316 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 389 بينهم 341 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 48 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 382 ألف و 319 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 189 شاحنة إلى الجانب الليبي وعودة 166 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.