سعر اليورو اليوم الخميس 2018 ـ 2 ـ 8 واستمرار تراجع العملة الأوروبية





كتبت- هبة حسام

واصل سعر اليورو الأوروبى تراجعه حتى آخر أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس الموافق 2018 ـ 2 ـ 8، مسجلا 21.49 جنيه للشراء، و 21.73 للبيع فى تعاملات البنك الأهلى، منذ قليل.

كانت العملة الأوروبية، قد بدأت تراجعها أمام الجنيه المصرى من تعاملات يوم الاثنين الماضى، مستمرة فى هذا التراجع حتى اليوم، وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر اليورو كالتالى:



اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى



21.7133 جنيه للشراء

21.8402 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



21.49 جنيه للشراء

21.73 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



21.54 للشراء

21.72 للبيع



صرف اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة



21.49 للشراء

21.73 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



21.46 للشراء

21.71 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



21.49 للشراء

21.72 للبيع



سعر عملة اليورو

الاتحاد الأوروبى يحذر من تقلبات الأسواق وخطورتها على اقتصاد منطقة اليورو



كان الاتحاد الأوروبى، قد حذر أمس الأربعاء من أن تقلب السوق قد يشكل تهديدا على الاقتصاد المزدهر فى منطقة اليورو، وسط توقعات بنمو الكتلة النقدية الموحدة بأسرع وتيرة لها منذ عشر سنوات.

وتقدر المفوضية الأوروبية، فى تقرير صادر عن المفوضية ونشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نمو منطقة اليورو بنسبة 2.4% خلال عام 2017، لتتجاوز بذلك التوقعات بنسبة 0.2 نقطة.

وعدلت اللجنة توقعاتها للنمو لعامى 2018 و 2019 مقارنة بتوقعاتها السابقة فى نوفمبر الماضى، حيث توقعت نمو المنطقة بنسبة 2.3% خلال العام الجارى و 2% فى عام 2019، بالرغم من تحقيق الاقتصاد الألمانى والفرنسى والإسبانى أداء قوى.