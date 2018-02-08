سعر الريال السعودى اليوم الخميس 8-2-2018 والعملة السعودية تستقر





كتبت هبة حسام

استقر سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم الخميس 8-2-2018 أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتاً عند سعر ختام تعاملات الأمس، والبالغ 4.68 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

وكانت العملة السعودية قد شهدت حالة من التراجع فى سعرها أمام الجنيه المصرية على مدار اليومين الماضيين، لكن بشكل طفيف لم يتجاوز قرشين، ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6939 جنيه للشراء

4.7207 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى

أحمد قطان: توقيع اتفاقيتين بقيمة 250 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة بمصر

ومن ناحية أخرى صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى أحمد بن عبد العزيز قطان، أنه فى إطار الدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية، من خلال الصندوق السعودى للتنمية، تم أمس توقيع اتفاقيتين للمساهمة فى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، ودعم الشباب العاملين فى منظومة النقل التشاركى وقطاع الرعاية الصحية والمشروعات الزراعية والطاقة المتجددة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 250 مليون جنيه.