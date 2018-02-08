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روسيا: هجوم التحالف الدولى على سوريا "مؤسف"

الخميس، 08 فبراير 2018 06:49 م
روسيا: هجوم التحالف الدولى على سوريا "مؤسف" سوريا - أرشيفية


رويترز
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وصف السفير الروسى لدى الأمم المتحدة الهجوم الذى نفذه التحالف بقيادة الولايات المتحدة على قوات مؤيدة للحكومة السورية بأنه "مؤسف" وقال إنه سيثير الأمر خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولى لبحث الوضع الإنسانى فى سوريا اليوم الخميس.

وقال السفير فاسيلي نيبينزيا للصحفيين "هذا أمر مؤسف للغاية، سنثير تلك المسألة وسنطالب بتفسير لما حدث"، وأضاف أنه لا يعتقد أن أى روسى كان فى المنطقة عندما حدث الهجوم.

وندد التلفزيون الرسمى السورى بقصف التحالف الدولى الذى استهدف قوات الجيش السورى فى محافظة دير الزور فى شرق البلاد، معتبرا أنه "عدوان جديد".

وجاء فى تعليق التلفزيون السورى "فى عدوان جديد وفى محاولة لدعم الارهاب، قوات التحالف الدولى تستهدف قوات شعبية تقاتل داعش وقسد" (قوات سوريا الديمقراطية) فى ريف دير الزور.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن قصف التحالف "تسبب بارتقاء عدد من الشهداء"، بينما تحدث مصدر عسكرى رسمى أميركى عن سقوط مئة قتيل.


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