روسيا: مواطنو كوريا الشمالية يواصلون عملهم لحين انتهاء مدة مجلس الأمن





موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن مواطنى كوريا الشمالية الموجودين على الأراضى الروسية بصورة شرعية سيواصلون عملهم حتى انتهاء الموعد الذى حدده مجلس الأمن الدولى.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - فى مؤتمر صحفى نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن سبب تقليص عدد مواطنى كوريا الشمالية فى روسيا جاء طبقا لقرار مجلس الأمن الدولى.

وكانت نائبة مدير دائرة شؤون الهجرة بوزارة الداخلية الروسية فالنتينا كازاكوفا قد ذكرت فى وقت سابق أنه تم تقليص مدة إقامة مواطنى كوريا الشمالية فى روسيا لسنة واحدة ، وفقا للعقوبات الدولية ، ولا يدور الحديث عن ترحيلهم بشكل جماعى.