رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الإسماعيلية تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد





كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن رفع درجة الاستعداد التي أعلنتة مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية، جاء استعداداً لقيام وزير الصحة والسكان بجولة تفقدية لمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة للوقوف على أرض الواقع على الخطوات التنفيذية تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

ومن المقرر أن يزور وزير الصحة والسكان محافظة الاسماعيلية أول الأسبوع القادم والتى تعد ضمن محافظات المرحلة الاولى في تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، لضمان تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق للمواطن المصرى.

وقام وزير الصحة والسكان بجولات تفقدية عديدة لمحافظة بورسعيد، ومن المقرر ان تشمل تلك الجولات في الفترة القادمة باقي محافظات المرحلة الاولى في تطبيق القانون وهي محافظات السويس، وشمال وجنوب سيناء، تباعاً.

جاء ذلك بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بعد اقرارة من مجلس النواب، ليظهر الى النور لأول مرة في تاريخ مصر.