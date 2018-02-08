رئيس حى جنوب بورسعيد: إزالة 111 فدان مزراع سمكية مخالفة على جانبى محور 30 يونيو





بورسعيد – محمد فرج

أكد محارب هيلع رئيس حى جنوب بورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" ، بأنه تم إزالة 111 فدان مزارع سمكية مخالفة على جانبى محور 30 يونيو لإستكمال المشروعات القومية المرتقبة .

ولفت إلى أن إجمالى الإزالات على مدار 3 أيام 299 فدان مزارع سمكية تعوق مسيرة المشروعات القومية المرتقبة والتى سوف تشهد طفرة فى ربط الطرق بين العديد من المحافظات المجاورة فضلا عن ربط سيناء بالوادى .

وقال محارب أن الحملات تواصل إستكمال مسيرة إزالة المزارع السمكية المخالفة وخاصة بعد ترعة السلام بـ2كيلو متر حتى قرية الرضوان وبطول 3 كيلو جنوب بورسعيد لتنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان التى تقضى بإزالة المزارع السمكية دون توقف تمهيدا لإفتتاح المحور .

وأضاف محارب أن هناك 17 حالة من أصحاب المزراع قاموا بتجفيف مزراعهم حرصا على إستمرار مسيرة المشروعات التنموية مع ترحيبهم بتوجيهات المحافظ بإستغلال الأراضى فى الإستزراع وخاصة محصول الأرز الإستيراتيجى .