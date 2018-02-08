رئيس حى باب الشعرية: حررنا 44 محضر إشغال خلال يومين

رئيس حى باب الشعرية: حررنا 44 محضر إشغال خلال يومينالخميس، 08 فبراير 2018 12:00 ص
إزالة الإشغالات أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عقل رئيس حى باب الشعرية، أنه فى إطار الجهود المبذولة من الحى للمتابعة المستمرة على المحال والمقاهى ورفع الإشغالات الخاصة من الشوارع وتسهيل حركة المرور، تمكن الحى من تحرير 44 محضرا خلال يومين للمحال بسبب إشغال الطريق.
وأضاف رئيس حى باب الشعرية، أنه تم غلق وتشميع مخبز كائن فى شارع الشماشرجى وذلك لقيامه بأعمال بناء بدون ترخيص، وتنفيذ قرار إزالة فى المهد بمخزن كائن بشارع بهاء الدين لنفس السبب.
وأكد عقل أن حملات الحى مستمرة على عربات الكارو تنفيذا لقرار المحافظ القاهرة، ضمن مشروع "قاهرة بلا كارو".
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