رئيس "النواب"الموريتاني يتوجه إلى القاهرة للمشاركة بمؤتمر البرلمان العربي

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أعلنت موريتانيا اليوم الخميس مشاركتها في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس في البرلمانات العربية، وقالت الإذاعة الموريتانية أن رئيس البرلمان محمد ولد ابيليل غادر نواكشوط متوجها الى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس في البرلمانات العربية.

ويعقد البرلمان العربي مؤتمره الثالث ، الذي يضم رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، يوم السبت المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأشار البرلمان العربي الى أنه ستصدر عن المؤتمر وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ، بعد أن أصبحت ظاهرة الإرهاب المقيت خطراً داهماً يهدد الدول والمجتمعات العربية في حاضرها ومستقبلها ، وستُرفع الوثيقة بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية الـ 29 على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل في الرياض.

ويسعى البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، من خلال الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر ، إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة ، وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً ، ونشر مفاهيم الدين الإسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها.