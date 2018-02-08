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الخميس، 08 فبراير 2018 04:02 م
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رئيس الإسكان الاجتماعى: نستهدف تحقيق تمويل بنكى بقيمة 20 مليار جنيه

الخميس، 08 فبراير 2018 03:53 م
رئيس الإسكان الاجتماعى: نستهدف تحقيق تمويل بنكى بقيمة 20 مليار جنيه المهندسة مى عبد الحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعى ورئيس صندوق التمويل العقارى


القاهرة (أ ش أ)
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أعلنت المهندسة مى عبد الحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه من المستهدف أن تصل قيمة تمويل البنوك لمستفيدى برنامج الإسكان الإجتماعى إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2018 الجارى.

وقالت عبدالحميد - فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية أعلنت بدء برنامج مشروعات الإسكان الإجتماعى عام 2014 وحققت فيه نجاحات غير مسبوقة أشادت به الدول بالخارج، ووصل عدد المستفيدين من هذه المشروعات إلى 120 ألف شخص بتمويلات بنكية بلغت 10.5 مليار جنيه منذ بداية المشروع وحتى الآن.

وأوضحت أنه منذ بداية المشروع أيضا وحتى الآن، تم بناء 500 ألف وحدة سكنية، ومستهدف وصولها إلى 600 ألف وحدة خلال العام الجارى، حيث تم الإنتهاء من التشطيب الكامل لـ245 ألف وحدة سكنية، فيما يجرى الانتهاء من مراحل التشطيب الأخرى لباقى الوحدات.

وعلى صعيد آخر، أكدت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى: أن كلاً من المدن العمرانية الجديدة الجارى إنشاؤها مثل: العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ستشمل على مشروعات إسكان إجتماعى تستهدف مختلف شرائح الدخل، وذلك ضمن خطة الدولة لمشروعات الإسكان الإجتماعى خلال الفترة القادمة.

ونفت أن تستأثر المشروعات الاستثمارية فقط بذلك المدن، مؤكدة أن التوجه عند إنشاء تلك المدن كان يتضمن وجود كافة الشرائح المجتمعية لخلق نوع من التكامل بين أفراد المجتمع دون تميز طبقة عن أخرى.

 


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