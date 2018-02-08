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حمله ليليله لإزالة الإشغالات بجميع أحياء السويس

الخميس، 08 فبراير 2018 01:12 ص
حمله ليليله لإزالة الإشغالات بجميع أحياء السويس حمله ازاله اشغالات


السويس - سيد نون
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قامت رؤساء الاحياء بمحافظة السويس، بالتعاون مع مديرية أمن السويس، بتنفيذ حملة لإزاله الاشغالات من الشوارع والميادين ليلا.

وقامت قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، بتأمين إزالة التعديات بالأحساء المختلفه فى حضور القيادات بالجهاز التنفيذى للمحافظة.
 
وتم إزالة أكثر من ٣٠٠ حاله اشغال وتعدى على الشوارع والميادين باحياء السويس وعتاقة وفيصل والأربعين.
 
وأكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أن حملات ازالة التعديات الاشغالات في جميع مستمره ولن يسمح بوجود تجاوزات الشغالات بالشوارع.
 
وأشار محافظ السويس، انه يوجد تنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذيه بالمحافظة خلال حملة ازاله التعديات والاشغالات. 

 


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