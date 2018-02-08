video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 09:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسماعيلية.. الأحد المقبل

الخميس، 08 فبراير 2018 07:04 م
حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسماعيلية.. الأحد المقبل الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور سعيد مأمون السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن وزارة الصحة قررت تنفيذ الحملة القوميه للتطعيم وذلك فى الفترة من يوم الأحد الموافق 11 فبراير الجارى  ولمدة أربعة أيام  لتطعيم جميع الاطفال من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات، للمصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، والتى تشارك بها جميع الإدارات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة، وتحت إشراف طبي كامل ومن خلال فرق مدربة .
 
وأشار السقعان فى بيان له اليوم إلى أن التطعيم يبدأ فى الريف من خلال فرق متحركة من منزل الى منزل، وبفرق ثابتة فى الوحدات وبعض المواقع المميزة، وفى المدن يتم التطعيم عن طريق فرق متحركة من منزل الى منزل وفرق ثابتة فى مكاتب الصحة، وذلك فى الفترة من 8 صباحا وحتى 4 عصرا ، وذلك بالنسبة للفرق المتحركة أما الفرق الثابتة من 8 صباحا الى 8 مساء.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية: فحص 8451 فدانا لتقنين أوضاعها وتشكيل لجنة لتحديد الثمن

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

صحه الاسماعيليه

الوقايه من مرض شلل الاطفال

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة