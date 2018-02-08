حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسماعيلية.. الأحد المقبل





الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور سعيد مأمون السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن وزارة الصحة قررت تنفيذ الحملة القوميه للتطعيم وذلك فى الفترة من يوم الأحد الموافق 11 فبراير الجارى ولمدة أربعة أيام لتطعيم جميع الاطفال من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات، للمصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، والتى تشارك بها جميع الإدارات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة، وتحت إشراف طبي كامل ومن خلال فرق مدربة .

وأشار السقعان فى بيان له اليوم إلى أن التطعيم يبدأ فى الريف من خلال فرق متحركة من منزل الى منزل، وبفرق ثابتة فى الوحدات وبعض المواقع المميزة، وفى المدن يتم التطعيم عن طريق فرق متحركة من منزل الى منزل وفرق ثابتة فى مكاتب الصحة، وذلك فى الفترة من 8 صباحا وحتى 4 عصرا ، وذلك بالنسبة للفرق المتحركة أما الفرق الثابتة من 8 صباحا الى 8 مساء.