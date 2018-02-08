حملات لرفع الاشغالات وإزالة الأبنية المخالفة فى المعصرة

حملات لرفع الاشغالات وإزالة الأبنية المخالفة فى المعصرةالخميس، 08 فبراير 2018 08:42 م
جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى
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قال اللواء محمد عبد الحميد رئيس حى المعصرة، أنه تم اليوم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات من طريق الأتوستراد وشارع سلاح المهندسين وطريق الكورنيش وأرض جمعية السلام.
وأضاف رئيس حى المعصرة، أن الحملة أسفرت عن مصادرة خلاطتى أسمنت تعمل فى مبانى بدون ترخيص ، وسيارة نقل تعمل فى مبانى بدون ترخيص محملة بمواد بناء.
وتابع عبد الحميد، تم التنسيق مع وزارة الرى وشرطة المسطحات بإزالة التعديات على أملاك الدولة بعزبة النخل من طريق الكورنيش وتم إزالة مبانى فى المهد بدون ترخيص على طريق الكورنيش.
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